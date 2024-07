Comparte

Este lunes el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió a las postulaciones al subsidio eléctrico de cara al alza de las tarifas de electricidad y en las cuentas de la luz.

“No nos sentimos conformes con que uno de cada tres de esos 4,7 millones de hogares hayan postulado, porque no es porque no quisieran, es porque no pudieron”, declaró.

“Entonces, aquí hay que abrir un nuevo proceso muy pronto, en agosto, que permita que esos dos tercios de ese universo del 40% vulnerables realmente tengan el subsidio”, señaló.

“Por lo tanto, no saquemos cuentas alegres por anticipado, porque lo que cabe es profundizar el esfuerzo del Estado por llegar a aquellos que no tienen la capacidad de pago en el peor momento del país, que es el invierno, donde más se gasta energía eléctrica”, agregó.