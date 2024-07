Comparte

Este martes el diputado Juan Irarrázaval (Republicanos) criticó al Gobierno y al Partido Comunista luego de que la colectividad del oficialismo apoyara la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela.

“Aunque el gobierno y el socialismo democrático hoy hagan gárgaras por el fraude electoral de Maduro, pocos minutos después salen igual en la foto del pacto en el Servel con el Partido Comunista que son operadores del chavismo en Chile”.

“Por eso, mientras este gobierno siga al lado del PC, jamás tendrá voluntad de enmendar el rumbo, ya sea en materia de seguridad como en materia de Estado de Derecho. Si fuera por ellos, ya se habrían llevado el país para su casa”, afirmó.

Irarrázaval agregó que “es impresentable que el Partido Comunista, como veedores de este proceso electoral, hayan sido incapaces de reconocer este brutal fraude“.

“Si el Presidente Boric quiere dar una señal clara y transparente que contribuya al retorno de la democracia y la libertad en Venezuela, debe exigir de inmediato la salida de los comunistas del gobierno, y no ser al menos cómplice pasivo de un robo tan evidente y descarado que va en contra de todas las convicciones democráticas. Es inexplicable que aun nuestro mandatario no se dé cuenta que el PC tiene una agenda distinta a los intereses de Chile, especialmente a nivel internacional”, afirmó.

En este sentido, el parlamentario republicano aseguró que “el PC sólo se ha dedicado a defender a los delincuentes, a terroristas, a gente que hace uso de las armas para instalar mensajes políticos”.

“Por ejemplo, la medida de la cárcel de alta seguridad en el centro es un show del gobierno para darle causa a la alicaída gestión de la alcaldesa Irací Hassler en Santiago. Es un salvavidas y quienes se presten para ese espectáculo deben tenerlo claro: le está haciendo la pega al PC”, declaró.

“El gobierno no está tomando medidas por la seguridad de los chilenos, está haciendo campañas por los suyos. No tienen pudor en usar cada tragedia que vive Chile para utilizarla políticamente. Ya es hora de que el Presidente no ceda más a los intereses de los comunistas”, cerró.