La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó con alegría al embarazo que anunció este martes la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola.

Fue en Instagram donde la presidenta de la Cámara de Diputados reveló que junto a su pareja, el parlamentario del Partido Socialista (PS), Tomás de Rementería, esperan a su primer hijo.

Vallejo comentó aquella publicación, donde expresó que “es una hermosa y emocionante noticia compañera”. A lo anterior, agregó que “encuentro demasiado genial e increíble que coincidamos en este proceso“.

“Ya quiero ver a nuestros babys jugando juntos/as. Sin duda serás una tremenda madre”, manifestó la secretaria de estado.

Quien también se sumó a las felicitaciones, fue la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara. “Ay qué hermoso. Amo, amo, amo esta noticia. Felicidades, compañera”, escribió en la red social.

Captura en Instagram | karolcariolaoliva.

La parlamentaria del Partido Comunista reveló que ya tiene tres meses de embarazo y que esta decisión es “consciente”.

“Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia”, agregó.

“Seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida. Me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás (que será padre por tercera vez), podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos este bonito y deseado proceso”, fue parte del mensaje de la diputada en Instagram.