El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, respondió este miércoles en “La Mañana de Agricultura” al emplazamiento que realizó el Presidente Gabriel Boric al partido gremialista durante su gira por la región del Ñuble tras las críticas en materia de seguridad.

Durante la jornada del martes, en medio de la inauguración de la 5° Comisaría de Quirihue, el Mandatario sostuvo que “nuestros enemigos, nuestros adversarios, son los delincuentes“.

“A mí no me interesa pelearme ni con la UDI ni con algún senador (…) me interesa pelearme con los delincuentes, con ellos estoy peleado, a ellos vamos a combatir. Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo que pelee solo, a mí no me va a encontrar“, aseveró el jefe de Estado.

Sobre esto, el parlamentario gremialista afirmó que este emplazamiento muestra que el partido es una buena oposición, por lo que es una “señal positiva”.

“Eso significa que la UDI está haciendo una buena pega, está siendo oposición, está siendo una pulga en el oído“, expresó el diputado por el distrito 10 de la región Metropolitana.

Así, también aseguró que “nosotros tampoco queremos pelear con él, no vamos a presentarle acusaciones constitucionales para sacarlo, o sea, no vamos a hacer lo que le hizo a Sebastián Piñera (…), queremos que haga la pega“.

“Cuando él (Mandatario) dice ‘yo hago seguimiento a los temas de delincuencia’, cuando hace seguimiento usted va detrás de la manada, mirando lo que hace. Yo no quiero un Presidente que haga seguimiento, yo quiero un presidente que lidere, que vaya adelante, que ponga los énfasis, el presupuesto, las leyes, las urgencias; para eso él se presentó a Presidente”, manifestó.

“Le agradezco que nombre tanto a la UDI porque nos reafirma como oposición, si una oposición no fiscaliza, no molesta, no hincha, evidentemente nadie te nombra, así que es una buena señal“, declaró.

Aquí entrevista completa al diputado Alessandri