Karol Cariola responde a dichos de Mañalich y agradece muestras de apoyo Lamentables palabras

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, respondió este sábado al exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien emitió unas controversiales declaraciones al señalar que los embarazos de la parlamentaria del PC y de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Los dichos del exsecretario de Estado las emitió en una entrevista radial, asegurando que los embarazos de ellas “no son accidentales”.

Al respecto, Cariola utilizó su cuenta de X para agradecer “las muestras de apoyo y solidaridad” ante las “lamentables” declaraciones de Mañalich.

“Tal como ya lo dije, ser madre es una hermosa decisión que he tomado consciente, voluntariamente y que me hace muy feliz”, agregó en la mencionada red social.

“Solidarizo con mi compañera Camila Vallejo, con quien estamos felices de coincidir en esta hermosa etapa de nuestras vidas”, concluye la publicación.

Agradezco todas las muestras de apoyo y solidaridad frente a las lamentables palabras del ex ministro de salud Jaime Mañalich.



Tal como ya lo dije, ser madre es una hermosa decisión que he tomado consciente, voluntariamente y que me hace muy feliz. Solidarizo también con mi…