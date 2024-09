Comparte

Este miércoles, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió a los antecedentes revelados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en donde afirman que Andrés Chadwick se comunicó con el organo regulador respecto de STF Capital, propiedad de los hermanos Sauer.

“Me parece muy bien que Andrés Chadwick haya sacado un comunicado. Nosotros hemos pedido desde el día uno que él se pronuncie porque a nosotros es muy incómodo estar haciendo evaluaciones sobre supuestos, sobre hipótesis, sobre todo una persona que es tan respetada y tan apreciada y querida por el sector como ha sido Andrés Chadwick”, comentó.

“Entonces me parece que, le agradezco, me parece muy pertinente y ojalá tenga la generosidad, como lo hizo en ese minuto el ministro Ward, de decir inmediatamente cuál y salir a una defensa”, explicó.

“Porque yo no quiero al menos que todos nosotros pasemos todos los días conversando sobre supuestos, de lo que piensa o dice Andrés Chadwick y se dice que esto puede ser parte de una estrategia. No lo sabemos. Al menos que nos comuniquen si esto es parte de una estrategia, si va a hablar, si no va a hablar, porque esto nos está afectando”, afirmó.

“Estamos todo el sector dando todo el día opiniones sobre Andrés Chadwick. Estamos afectando incluso las candidaturas que hoy día están corriendo para nuestros concejales, para nuestros gobernadores, para nuestros alcaldes”, sostuvo.

“Esperamos que no permee este problema mucho ahí, porque la naturaleza de esa elección es diferente si hubiéramos sido los diputados, lo que estuviéramos en carrera. Pero yo creo que las cosas hay que enfrentarlas y que nos haga el favor al sector de saber realmente si era amigo, si era colega, si había una relación de trabajo”, declaró.

“Yo hoy día quiero escucharlo a él. A ver, él no es de mi partido, pero es una persona querida, apreciada, y yo no me voy a desligar de la figura de Andrés Chadwick. Creo que tenemos que ser bastante hombrecitos y poner el pecho a las balas. Pero ¿hasta qué punto? Nosotros necesitamos saber qué es lo que piensa, qué va a hacer, cuál es su estrategia y que nos diga si efectivamente si Hermosilla lo usaba como muletilla o si efectivamente existía una relación que nadie está diciendo que existe un delito. Pero para demostrar que no hay delito, hay que demostrarlo”, afirmó.

Por otro lado, respecto al hecho de que haya sido la CMF la que reveló los antecedentes al Ministerio Público, señaló que “me parece que está en todo su derecho, me parece que es correcto y me parece muy bien la declaración, el comunicado que acaba de hacer durante la mañana Andrés Chadwick, justamente defendiendo que era tema administrativo y que después no tuvo ningún contacto más. Eso es lo que hay que hacer, hay que hablar”.