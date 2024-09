Comparte

El exministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, se refirió a las críticas a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al impacto que tendría en el trabajo legislativo del Congreso la presentación de las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema.

Cabe recordar que durante el fin de semana la ministra aseguró que “la cantidad de víctimas de homicidios de estos días (25) ha sido más o menos similar a la que hay en días habituales”, siendo criticada desde la oposición por “relativizar” la cantidad de fallecidos.

En ese contexto, el exministro explicó en conversación con La Mañana de Agricultura que “es evidente que sus declaraciones no son de lo más felices. Da cuenta de tratar de señalar que no hemos mejorado y tampoco hemos empeorado. Por lo tanto, hay una suerte de normalización”.

“Hay un tema de fondo también. La seguridad es un tema que a la centro-izquierda de le incomoda, no se siente cómoda. No es su tema y no es la prioridad con la que el Gobierno partió. Hoy si es una prioridad, pero por la razón de los hechos y no por convicción“, añadió.

“Eso no es de ahora, es de siempre. Por eso les cuesta tanto sacar adelante proyectos de ley y les cuesta tanto ordenar a su gente. Si va a haber consenso respecto de los temas de seguridad es en la oposición, pero en el Gobierno no lo hay”, agregó.

“Esto es más que la contingencia política, evidentemente tenemos un escenario muy distinto al que teníamos años atrás. Yo celebro que el Gobierno hoy tenga como agenda esto y que la centro-izquierda y el Frente Amplio sobre todo lo tenga como agenda esto”, señaló.

Exministro Monckeberg: “A Este Gobierno le han tocado elecciones todos los años, no hay peor cosa para un Gobierno que eso”

Por otro lado, el exiministro se refirió a las críticas que ha recibido el Ejecutivo por el anuncio de distintas iniciativas a pocos días de iniciar las elecciones municipales de octubre.

“A Este Gobierno le han tocado elecciones todos los años, no hay peor cosa para un Gobierno que eso. Lo digo porque este año le toca otra, para tratar de encontrar explicaciones, yo lo veo ahí. Elecciones a la vuelta de la esquina y vamos cambiando la agenda a más no poder“, sostuvo.

“La agenda hoy día son los temas de seguridad, y se va tratando de poner el cumplimiento de ciertos compromisos que se tienen y que a su juicio van a enredar a la oposición. O van a intentar enredarlo, porque si yo pongo la eutanasia sobre la mesa, claro que no es prioridad, pero la oposición está muy dividida en estas materias, entonces quieren sacarla del pizarrón”, explicó.

“Es una forma de poder poner agendas previo a las elecciones, claramente no está resultando mucho. Con el CAE pasa algo más complejo, todos nos dimos cuenta de que esto ya no es el perdonazo. Esto es un nuevo sistema de financiamiento, ojalá más justo”, comentó.

Exministro Monckeberg y acusaciones constitucionales: “Va a desviar el foco de todas maneras”

En la instancia, la exautoridad además se refirió a las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema y al impacto que tendría en la tramitación de proyectos de seguridad en el Congreso.

“Va a desviar el foco de todas maneras, van a tener que hacer el esfuerzo. Los parlamentarios tienen elecciones a la vuelta de la esquina. No hay mejor antídoto para el populismo, o no sé si para el populismo, pero sí para concentrarse en lo prioritario, que la rendición de cuentas. La rendición de cuentas son las elecciones”, sentenció.

“La gente mira lo que están haciendo los parlamentarios y ve si efectivamente están actuando como corresponde. Yo creo que los temas de seguridad no se van a desatender, pero si desconcentra, quita tiempo”, añadió.

“Va a producir problemas de agenda, de tiempo y de atochamiento, pero está por verse, ya que aún debe verse qué cantidad de acusaciones se presentan”, cerró.