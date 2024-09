Comparte

Según el último balance entregado, entre el 16 y el 23 de septiembre, se registraron 37 homicidios, una cifra que genera cuestionamientos en las autoridades a cargo del Ministerio del Interior.

En diálogo con “La Mañana de Agricultura”, Gustavo Benavente, diputado UDI, sostuvo: “Nosotros ya habíamos pedido hace bastante tiempo atrás, cuando asesinaron a tres carabineros, que el equipo de Interior tenía que renunciar, porque la verdad que la situación se hacía insostenible”.

“Lo venimos advirtiendo hace bastante tiempo que el primer Plan Calles sin Violencia no resultó, el nuevo Plan Calles sin Violencia tampoco resultó. El 18 Seguro tampoco fue una cosa exitosa, y como dice usted, la cifra es espeluznante, no solo por los 37 homicidios que hubo en estos últimos días“, sumó.

Bajo ese contexto, para el parlamentario, “estamos en una situación compleja”.

Declaraciones Ministra Tohá

En esa misma línea, Benavente abordó los polémicos dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, calificándolos como “desafortunados”.

“Obviamente que fueron desafortunadas, tanto que ella tuvo que dar explicaciones después y prácticamente pedir perdón por ella, pero la verdad es que aquí no podemos normalizar esta situación y tenemos que variar el rumbo de lo que se está haciendo”, manifestó.

“Si quienes están a cargo de la seguridad en Chile van a seguir aplicando las mismas recetas, con la misma visión, la verdad es que no vamos a seguir teniendo éxito en el control de la delincuencia y el crimen organizado. Si no hay un cambio de rumbo, no se va a lograr”, reflexionó.

