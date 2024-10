Comparte

“Carecen de todo fundamento”, sostuvo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, frente a las acusaciones constitucionales que se toman la agenda política, en particular sobre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el anuncio contra el Presidente Gabriel Boric.

“Nosotros somos muy respetuosos de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, y es lo que hemos señalado respecto de las acusaciones contra los ministros de la Corte Suprema”, dijo Elizalde en “La Mañana de Agricultura”.

Sin embargo, para el titular de la cartera, “en el caso de las acusaciones que se presentó, una contra la ministra Tohá, y se anunció una contra el Presidente de la República, la verdad es que cuesta entender qué es lo que hay detrás. Una cortina de humo, distraer la atención (…) Digo esto porque la verdad es que son acusaciones que carecen de todo fundamento”.

“Tanto así que incluso dentro de la oposición no ha habido un apoyo unánime a las mismas. Y el presidente del partido de la bancada, que anunció en particular la acusación contra el Presidente de la República, señaló que el partido no lo apoyaba”, sumó.

En ese sentido, el secretario de Estado explicó que “nosotros tenemos en Chile un sistema regulado de acusaciones constitucionales. Los fundamentos o las causales, más bien están establecidas en la Constitución, y estamos en presencia de acusaciones que carecen de sentido y fundamento”.

“Adicionalmente, si el argumento es que tenemos que enfrentar la delincuencia y tenemos un desafío en materia de seguridad, la pregunta es: ¿Contribuyen a esta tarea estas acusaciones? Porque a mí me gustaría ver al Congreso abocado a sacar adelante las leyes de seguridad, y no estar distraído en acusaciones contra la ministra del Interior o el Presidente de la República”, manifestó.

“Finalmente, lo que los chilenos nos demandan es que elevemos los estándares de seguridad, y para eso es imprescindible actualizar el marco normativo (…) Entonces, el Congreso en vez de estar abocado en sacar adelante la agenda de seguridad, se distrae en estas acusaciones que no tienen sentido”, concluyó.

Revive la entrevista de Álvaro Elizalde acá: