Desde el 1 de octubre, las cuentas de la luz han vuelto a incrementar, en medio de la polémica por los contratos eléctricos.

Esta situación surge en el marco de la ley de estabilización tarifaria, que busca saldar la deuda acumulada durante el congelamiento de tarifas en la pandemia.

Según la Comisión Nacional de Energía, se estima que este ajuste podría alcanzar hasta un 23% en octubre.

Marlene Pérez critica las tarifas eléctricas en Chile

La diputada Marlene Pérez, integrante de la “bancada eléctrica”, expresó con firmeza: “El problema de fondo es que las tarifas eléctricas en Chile son demasiado caras. Con este reajuste, estamos pagando lo que realmente vale”.

“Es cuestionable por qué la energía en nuestro país es tan costosa, siendo la segunda más cara de Sudamérica, según CEPAL, y equivalente al promedio de la OCDE, a pesar de tener ingresos mucho menores”, añadió.

Esta declaración resalta la necesidad urgente de revisar la estructura de precios del sector energético.

Llamado a evaluar alternativas viables

Pérez instó al Ministerio de Energía a evaluar alternativas en colaboración con las empresas del sector.

“Necesitamos que el gobierno tenga la voluntad política para convocar a la industria y buscar soluciones en beneficio de las personas. Llevamos años con los mismos contratos, y es fundamental avanzar hacia la energía renovable como una salida viable a este problema”, enfatizó.

Críticas a los subsidios como solución temporal ante alzas de la luz

La diputada por la Región del Biobío también fue crítica con respecto al actual proyecto de subsidio impulsado por el Ejecutivo.

“Hemos afirmado que los subsidios no son la solución; son pan para hoy y hambre para mañana. Lo que realmente necesitamos son autoridades competentes que se enfrenten a los problemas de fondo. Las alzas serán insostenibles no solo para las familias, sino también para muchas mypimes”, concluyó Pérez.