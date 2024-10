Comparte

José Miguel Insulza actual senador PS y exministro del Interior, abordó la crisis de seguridad que atraviesa Chile, poniendo en tabla la necesidad de ser “capaces de obligar a que se cumplan las leyes”, en caso contrario, “no vamos a tener nunca un Estado democrático en serio”, advirtió.

El senador PS conversó con Alejandro de la Carrera en La Entrevista, en donde sostuvo que “hay ciertos sectores del país que se rigen por sus propias reglas“, en relación al crimen organizado.

Insulza y la necesidad de ser “capaces de obligar a que se cumplan las leyes”

Para el parlamentario, la democracia tiene base en ciertos pilares fundamentales. “Primero, que no hay grupos completamentes excluidos a priori; segundo, respeto de todos a las mismas reglas, y lo que está pasando ahora es que hay sectores del país que se rigen por sus propias reglas”.

“Las bandas de criminales organizados no es que no tengan reglas, sino que no respetan las reglas del Estado, respetan las propias. Entonces, condenan a muerte a quien quieran, echan del equipo a quien quieren sacar. Se está produciendo eso y mucha gente no se da cuenta”, apercibió.

En la misma línea, el también excanciller sostuvo que la respuesta no puede ser solo penal. “Vamos a tener más cárceles, que es algo bueno, pero al final, si nosotros no vamos a tener una convicción muy clara de que hay que respetar la ley a cualquier trance, podría ser muy peligroso. Y desgraciadamente todavía tenemos todavía tenemos en algunos puntos algo de ‘comprensión'” respecto a delincuentes.

“Si no somos capaces de obligar a que se cumplan las leyes, no vamos a tener nunca un Estado democrático en serio”, advirtió Insulza.