Este fin de semana, Vlado Mirosevic (PL) anunció oficialmente su candidatura presidencial.

En diálogo con “La Mañana de Agricultura”, el diputado aseguró: “Yo tengo una angustia con Chile. Yo creo que nosotros no tenemos un norte. Más allá de si nos gobierna un poco más la izquierda, un poco más la derecha, no tenemos un proyecto país. No sabemos para dónde vamos. Y hoy día, en el mundo tan convulsionado que tenemos, no saber para dónde va un país, la verdad, puede ser decisivo para llegar a ser desarrollado o frustrarse en el camino”.

Bajo ese contexto, explicó que Chile “necesita un proyecto país, hay que convocar esa conversación y por eso uno de los slogan de campaña es ‘un nuevo pacto por el bienestar’. O sea, debemos tener un pacto, un mínimo común, de izquierda a derecha'”.

“¿Dónde van a estar los futuros empleos de Chile? ¿Dónde va a estar esa nueva riqueza?”, cuestionó el parlamentario en el espacio radial.

Hoy acepté la proclamación de @Liberales_Chile para competir en la carrera presidencial 💪🇨🇱



Proponemos un Nuevo Pacto por el Bienestar! #Vlado2026



Aquí el GRAN ACTO de hoy 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/iWM43SAFnq — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) October 12, 2024

Mirosevic: Urgencias

Consultado por las urgencias en materia de seguridad o reactivación económica, Mirosevic manifestó que esto “es una cuestión más grande que solamente este Gobierno. Estamos en alguna parte enfrentados, y eso es un ánimo que nos gobierna mucho más allá de este Presidente o este Gobierno”.

“Creo que lo que hay que hacer es sacar a Chile de la resignación”, dijo, añadiendo que “los economistas proyectan que en la próxima década vamos a crecer al 2% promedio. Ya crecimos 2% promedio la última década. Es decir, vamos a crecer 20 años al 2%. Yo me rebelo contra eso. Este es un país que puede más. En el pasado hemos podido”.

“¿Por qué no vamos a poder ahora? Está bien, ustedes dirán, hemos tenido dificultades, el mundo está más difícil, todo lo que quieran, pero hay momentos donde hay que decir, bajemos la pelota al piso, pongámonos de acuerdo en las cosas que funcionan y avancemos“, expresó.

“Y en otras cosas podremos tener diferencias, y está bien. Yo las tengo, pero pongámonos de acuerdo en lo base para que este país avance, se desbloquee, se destrabe”, concluyó.

