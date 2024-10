Comparte

Frente al cuestionado caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, sostuvo: “cuando estalló este caso, cuando él tomó conocimiento que tenía una denuncia, a mi juicio él debió haber renunciado al PS y al Gobierno, indudablemente por responsabilidad política”.

Esto “para no llevar los costos respecto de una situación personal, que no es una situación política, es una situación extremadamente grave (…) Él debió haber renunciado inmediatamente para no exponer al resto a esta situación”, explicó el parlamentario en diálogo con “La Mañana de Agricultura”.

Así, y a juicio de Manouchehri, “creo que no hay que ser un gran analista para ver que evidentemente es una situación que ha complicado al oficialismo”.

Manouchehri y manejo del Gobierno

Consultado por el manejo del Gobierno en esta tema, expresó: “Yo no conozco ninguna crisis que sea manejada perfectamente. Partamos de la base”.

“Creo que el Gobierno ha ido avanzando en las medidas que son necesarias. A todos, efectivamente, a muchos nos hubiese gustado que la salida de Monsalve hubiese sido más rápida. A mí me hubiese gustado que el propio Monsalve, con la experiencia política que él tiene, al ver la gravedad de la situación, él hubiese dicho, ‘sabe qué, aquí lo mejor es que yo renuncie de inmediato’ y no se haya puesto a revisar cámaras, a viajar en avión, a inventar tesis respecto de esta situación'”, concluyó.

