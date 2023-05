Comparte

En un nuevo capítulo de Fuera del Área, Pedro Carcuro conversó con el humorista nacional Bombo Fica y detalló las razones que lo llevaron a no presentarse en el último certamen Festival de Viña del Mar.

En el episodio, que se estrena este viernes a las 21 horas en Agricultura TV, Daniel Fica confesó que, «no fui por lo que me ofrecieron. Algunos se reían porque me decían tú eres comunista y deberías ir gratis. Esa es la figura que algunos creen, que el comunista tendría que ir a pata pelada, vivir en una mediagua y andar tirando una molotov, una tontera».

«Le voy a contar la firme. A mí me ofrecieron 40 millones y a Karol G le pagaban 800 millones. ¿Por qué yo iba a recibir el 5% de lo que ella cobraba? Eso era lo que tras bambalinas se comentaba. Habría que hacer una auditoría y saber si fue tan así», agregó.

«Pero yo creo que por menos ella no iba a venir. Estamos hablando de una artista que trabaja a un nivel superlativo en Latinoamérica, es otro mercado. Este país paga muy bien a los artistas extranjeros y le paga muy mal a los artistas chilenos», enfatizó el comediante quien se ha presentado cinco veces en la Quinta Vergara.

«A mí me ofrecieron eso y no lo entendía si yo iba a marcar el rating. Además yo tengo una trayectoria de 37 años. He demostrado que soy un artista de primer nivel. Es feo que yo lo diga, pero dentro del ámbito en el que yo me manejo soy considerado un artista que está en un buen nivel».

El humorista nacional también comentó el conflicto que vivió por un show a beneficio en el Teatro Caupolicán, su reciente paso por los escenarios argentinos y analizó la actualidad del humor en Chile. El capítulo completo desde este viernes a las 21 horas en Agricultura TV.