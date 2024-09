Comparte

Durante una reciente entrevista en el programa “Fuera del Área”, conducido por Mauricio Pinilla en Radio Agricultura, el exfutbolista Claudio Valdivia no se guardó nada al momento de analizar el presente de la selección chilena.

Según Valdivia, la Roja atraviesa “uno de los peores momentos en la historia“, destacando la falta de conexión en el equipo y comparándolo con la famosa generación dorada que llevó a Chile a conquistar dos Copas América.

El exvolante, hermano del “Mago” Jorge Valdivia, se refirió en particular a la falta de jerarquía en el mediocampo actual: “No funciona porque no hay conexión en el medio campo“, afirmó.

Además, añadió que los futbolistas jóvenes como Darío Osorio tienen talento, pero que les faltaría la personalidad y experiencia para destacar como lo hicieron las estrellas de antaño.

Claudio Valdivia y la comparación con la generación dorada

En la conversación, Pinilla le preguntó si jugadores actuales como Osorio o Pablo Dávila habrían tenido un lugar en la selección de la generación dorada. A esto, Valdivia respondió con honestidad.

“Le costaría mucho. A pesar de tener las condiciones, les faltaría la personalidad que caracterizaba a esos jugadores“, expresó.

El exfutbolista elogió a figuras como Felipe Gutiérrez y Carlos Carmona, quienes eran alternativas en esa época dorada, destacando la calidad y jerarquía que mantenían, a diferencia de lo que ve en el equipo actual.

Falta de conexión y liderazgo

Claudio Valdivia también mencionó la importancia del liderazgo dentro de la cancha. Recordó cómo jugadores como Eduardo Vargas o Gary Medel marcaban la diferencia no solo por su habilidad, sino por la capacidad de tomar decisiones importantes en momentos críticos, algo que, según él, hoy falta en la selección.

Finalmente, Valdivia no ocultó su preocupación por el futuro del equipo y el trabajo que aún falta para volver a ver a la selección compitiendo al máximo nivel. “Para mí no hay un funcionamiento de equipo, no hay un trabajo por jerarquía“, concluyó.

Acompáñanos este viernes a las 21 horas en “Fuera del Área”, exclusivamente por Agricultura TV, y no te pierdas esta conversación que promete ser tanto reveladora como entretenida.