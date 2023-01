Comparte

Este viernes el Secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper anunció que el próximo 9 de enero presentarán una acusación constitucional contra la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

Al respecto el diputado sostuvo que "el día lunes vamos a presentar una acusación constitucional contra la ministra Ríos, con la convicción de que no supervisa adecuadamente las cárceles, con que no ha tenido un rol lo suficientemente adecuado en su supervisión a Gendarmería, donde nos parece que los permisos carcelarios que se han dado en la zona de Arauco y en otras partes del país no han estado a la altura de lo que exige la legislación".

Por otro lado, el legislador remarcó además que la polémica surgida tras los indultos del Presidente Gabriel Boric a 12 presos del estallido social y al ex integrante del FPMR, también influyeron en la decisión de presentar la medida.

“El último capítulo tiene que ver precisamente con el episodio de los indultos, donde nos parece que ella se aparta de la legalidad, siendo que su tarea es dar aplicación de la ley", afirmó