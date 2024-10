Comparte

En el reciente episodio de “Chile Sustentable”, Catalina Droguett, conversó con Macarena Salosny, presidenta de Inspiring Girls.

Se trata de una organización internacional con sede en el Reino Unido, cuyo objetivo es conectar a mujeres referentes con niñas jóvenes para así derribar estereotipos de género en sus carreras.

“Lo que hace es conectar a mujeres referentes, modelos de rol, las llevamos a colegios para que compartan con las niñas, con adolescentes. Así se derriban ciertos prejuicios de las carreras y de su futuro profesional”, comentó.

“Muchas veces hay niñas que piensan que no pueden trabajar en la minería, o que no pueden ser ingenieras, o que no pueden trabajar en tecnología porque es ‘de hombre'”, agregó.

“Nosotros les mostramos estas historias de éxito de mujeres que han derribado estos estereotipos y que ahora están abriendo oportunidades para que las jóvenes también se den cuenta de que tienen las competencias”, resaltó la presidenta de Inspiring Girls.

“Tienen las habilidades para desempeñarse en lo que quieran, sin que el hecho de ser mujer sea una limitante. Les entregamos algunas herramientas que van más allá de esta orientación vocacional”, sostuvo.

“Tenemos programas que están enfocados en potencias sus habilidades respecto a la inteligencia emocional, al liderazgo, autoestima y algo super fuerte, como es la educación financiera”, valoró.

