Como ya es tradicional en cada Navidad, Google acerca el recorrido del Viejito Pascuero a los hogares con Santa Tracker, que permitirá acompañar esta travesía en tiempo real.

Los más pequeños de la casa siempre están preguntando el tiempo que falta para que Santa llegue con los regalos.

A través de Santa Tracker, las personas podrán revisar dónde se encuentra el Viejito Pascuero y el tiempo que demorará para llegar a Chile.

Con esta plataforma será muy fácil de seguir en tiempo real el recorrido del Viejito Pascuero. Para ello, lo primero que hay que tener en cuenta es que el mapa del periplo se despliega en las primeras horas del 24 de diciembre.

Al ingresar al sitio, se refleja a un Santa animado, viajando en su trineo por diferentes partes del mundo, repartiendo regalos con ayuda de sus elfos. El recorrido completo dura 25 horas y la primera parada es en el Lejano Oriente ruso.

¿Pero qué pasa durante los días previos o mientras esperamos la llegada de Santa a nuestra ciudad? Santa Tracker es parte de la Aldea de Santa, e incluye varios minijuegos en línea de cómo crear tu propio elfo o tomarte una selfie con el Viejito Pascuero, entregar los regalos, entre otros.

Otra de las herramientas disponibles, son las curiosidades de la Navidad en cada país. Por ejemplo, ¿sabías que en Islandia, durante la época de Navidad, las familias regalan ropa de abrigo a sus miembros? Ya que, según la leyenda, hay un gato aterrador que se come a los que no estén equipados para el frío y el invierno. Por lo que las familias colaboran unidas para asegurarse de que el Gato de Navidad no se coma a nadie.

Pero eso no es todo, también hay contenido educativo como ejercicios sencillos para que los más pequeños aprendan programación básica. Además, la aldea de Santa Claus incluye una Guía para Familias, en la que podrán jugar y aprender de forma interactiva para todos los integrantes de la mano de los personajes favoritos de la aldea.