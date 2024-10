Comparte

El estudio ¿Trabajas en lo que soñabas? de Laborum, arrojó que el 75% de las personas trabajadoras en el país no ejerce la profesión que soñaba en su niñez o adolescencia.

Con este porcentaje, Chile se posiciona como el segundo país de la región con el mayor porcentaje de quienes no se desempeñan en lo que alguna vez desearon.

En el resto de la región la tendencia se repite: Argentina encabeza la lista con 76% y le siguen Panamá (75%), Ecuador (69%) y Perú (62%).

Estudio: Frustración

Además, en Chile el 55% de las personas trabajadoras expresa sentirse frustrada por no haber alcanzado sus sueños laborales.

En este contexto, el 84% cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez si tuviera la oportunidad; mientras que el 16% prefiere mantener su situación actual.

“El 75% de los talentos chilenos no ejerce la profesión que soñaba en su niñez, lo que representa un retroceso de 6 puntos respecto de la edición anterior del estudio. Puede observarse por los datos recabados en el estudio que estos sueños no cumplidos se relacionan con la insatisfacción laboral. El 76% no está conforme con su empleo actual y el 37% de las personas siente frustración por no ejercer en lo que estudió o soñó”, explicó Diego Tala, director comercial de Laborum.