En una nueva emisión del programa «Mujer de Palabra» de Agricultura, la periodista Bárbara Rebolledo afirmó sentirse «frustrada» por el proceso constituyente, debido a la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas dentro de la Convención Constitucional.

En conversación con Karla Rubilar, conductora del espacio radial, la convencional aseguró que «por un lado estoy frustrada, estoy muy frustrada, estoy desilusionada, porque en gran parte de mi campaña yo como periodista fui muy crítica siempre de los políticos y sobre todo de cómo funcionaba nuestro Congreso, en esto de que nos negábamos la sal y el agua al interior del Congreso».

«Entonces, yo decía, ‘este es un espacio súper republicano que nace de una demanda social’. ‘Es un proceso democrático’, además, en que lo que queremos construir es ‘la casa de todos’, si el eslogan era precioso. Y resulta que al final, lamentablemente un sector, que es la centroderecha y la derecha, por ser una minoría, 37 personas al interior de la Convención, pasamos a sentarnos y a comer cabritas, desde el punto de vista fáctico (…) porque si tú analizas los números, de 154 convencionales, la izquierda sola, desde la centroizquierda a la izquierda más dura, tiene 117 personas (…) lo que es más que suficiente, porque con 103 se aprueban las normas», explicó Rebolledo.

En este sentido, comentó que «cuando salen a decir que ‘esto fue un acuerdo transversal’ y que hubo que ponerse de acuerdo, claro, los que se tuvieron que poner de acuerdo fueron las izquierdas, entonces esta ‘casa de todos’ no es de todos, es de las izquierdas y te diría que básicamente es de las izquierdas duras».

«Nadie, ninguno de los 154 podría decir que no es así lo que estoy diciendo», afirmó la profesional, agregando que «traté de cruzar los puentes, de tender espacios de conversación, de diálogo con las izquierdas».

«Yo presenté propuestas convencionales de norma en todas las temáticas que yo propuse en mi campaña y habían algunas muy buenas que -de hecho- no están en la Constitución, que tampoco las propuso la izquierda, y que ellos me decían ‘está buenísima Bárbara, pero la estás presentando tú’. Más que por ser yo, porque a mí me tenían mucho cariño, era porque yo representaba a un sector, entonces llega un minuto en que yo dije ‘basta'», reveló.

Por lo mismo, reiteró su «frustración, rabia, porque esta es una Constitución escrita bajo la revancha, bajo la ideologización, bajo una mirada absolutamente sectaria, donde hay un porcentaje importante de la población que no fue incluida».

«Veníamos a terminar con esto de una Constitución que dividía, que fue escrita por unos pocos, donde los otros fueron excluidos y se supone que este era el nuevo pacto social, donde debíamos exactamente hacer lo contrario, unir, escucharnos, conversar y dialogar», cuestionó finalmente la periodista.

Revisa a continuación sus declaraciones: