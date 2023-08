El doodle de Google, sorprendió hoy con una animación de la artista británica, Gluck. Pero, ¿quién fue y por qué es homenajeada?

La diseñadora se destacó por ser la primera mujer en no sentirse identificada por ningún género establecido, siendo conmemorada por el buscador de Google.

Con su arte, recorrió varias ciudades importantes en Europa, siendo galardonada en más de una oportunidad en el siglo XX.

Hannah Gluckstein nació en Londres el 13 de agosto de 1895, en la cuna de una familia adinerada dedicada a la restauración.

A medida que la artista crecía, rechazó su nombre y pidió que se le llamara Gluck. Asistió a la prestigiosa St. Paul’s Girls’ School en Hammersmith antes de pasar a la Escuela de Arte de St John’s Wood.

Tras la Primera Guerra Mundial, se mudó al pueblo de Lamorna en Cornualles. Allí, Gluck comenzó a cuestionar las normas de género y de moda, vistiendo ropa de hombre y luciendo un cabello corto.

La Real Academia de Arte aseguró que la artista se negó a identificarse con ninguna escuela o movimiento artístico, por lo que exhibió su trabajo únicamente en muestras de una sola persona.

También señalaron que en la parte posterior de las fotos de promoción había un mensaje particular para la época.

Por favor, devolver en buen estado a Gluck (sin prefijos, sufijos ni comillas).

Google señaló que, cuando una sociedad artística identificó a Gluck como Miss Gluck en su membrete, esta renunció a la comunidad.

A pesar de prácticas que habrían causado asombro en ese momento, Gluck se hizo popular entre sus compañeros y el público en general.

Gluck’s 128th birthday has been celebrated with today's Google Doodle! Using a single name with “no prefix, suffix or quotes”, and breaking gender norms through fashion, hairstyle and behaviour (such as pipe-smoking), Gluck shared this identity in assertive self-portraits pic.twitter.com/iATytDPCPB