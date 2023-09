Comparte

¡Nuevas funciones! El Planetario USACH anunció más fechas para «Coldplay por el Universo».

La experiencia inmersiva consiste en un musical con imágenes en 360° y más de 5 mil estrellas de proyector óptico Carl Zeiss VI.

Además, se incluyen 11 canciones de la banda británica, Coldplay: The Scientist; Clocks; Viva la Vida; Speed of Sound; Yellow; Hymn for the Weekend; Paradise; Fix You; Adventure of a Lifetime; My Universe y A Sky Full of Stars.

«‘Coldplay por el Universo’ es la primera experiencia en fulldome de la banda inglesa en Latinoamérica, un espectáculo imperdible para las y los fanáticos, y quienes disfrutan la música en otra dimensión», expone el sitio oficial de Planetario.

Planetario: Nuevas funciones

En ese sentido, y lugar de agotar entradas, el lugar añadió nuevas funciones para el viernes 17 y 24, y el sábado 18 y 25 de noviembre.

Sobre el precio, este es único en $12.000. Los tickets puedes conseguirlos acá.

Además, cuentan con estacionamiento gratuito al interior de la zona, en Alameda 3349.

Cabe recordar que el grupo arribó a Chile durante septiembre del 2022, con cuatro conciertos en el Estadio Nacional que encantaron a fanáticos y fanáticas