Sánchez: "Henry cambió de club por la misma razón que hoy me toca a mí"

Luego de ser oficializado como nuevo refuerzo del Manchester United, Alexis Sánchez aprovechó de despedirse del Arsenal, cuadro en el que estuvo los últimos tres años y medio.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero chileno compartió emotivas palabras hacia los que compartió en el conjunto londinense.

“Quiero agradecer al Staff Técnico, al equipo médico, a todos los compañeros con los que compartí muchas cosas lindas para el club y en especial a todas esas personas que no se ven en las portadas, pero que sin ellos nada sería posible. Que son los que te preparan la comida y te cuidan día día, los que nos mantienen los zapatos limpios y campos de fútbol en las mejores condiciones para entrenar”, publicó el tocopillano en una misiva en la red social.

Eso sí, el “Niño Maravilla” criticó a los históricos del conjunto londinense que lo cuestionaron por dejar al elenco de Arsene Wenger.

“Hay personas (ex jugadores del club) que han hablado sin conocimiento de lo que ocurre en la interna y causan daño. Debo decir que siempre me entregué al 100%, hasta el último día, en que le pedí al Míster estar con el equipo, por que quería ser un aporte. Recuerdo hoy, una conversación que tuve con Henry, un histórico de Arsenal, que cambió de club, por la misma razón que hoy me toca a mí”, concluyó.