Medios brasileños y posible llegada de Rafael Vaz a la "U": "Cree tener más técnica de la que realmente goza"

El central tendría conversaciones avanzadas con los “azules”.

Aún no es segura su venida a Chile y ya ha generado polémica. Rafael Vaz estaría cerca de firmar por la Universidad de Chile para solucionar los problemas defensivos del equipo, sin embargo hay personas que aseguran que el actual jugador de Flamengo no es un buen zaguero.

En una entrevista publicada por El Mercurio, el periodista que cubre al “Fla”, Cahe Mota, aseguró que lo conoce desde el 2013, cuando Vaz jugaba en Vasco da Gama. “Es un defensor que siempre ha llamado más la atención porque hace muchos goles para su puesto, pero no destaca en lo defensivo. Él cree tener más técnica de la que realmente goza. No simplifica las jugadas y eso le hace tener problemas con algunos de sus compañeros, que no entienden por qué corre tantos riesgos“.

Por otro lado Carlos Mansur, analista de O Globo, destacó sus cualidades físicas, agregando que “gana muchos duelos, pero arriesga al conducir e iniciar la jugada. Quedó marcado por cometer errores en algunos partidos clave”.

Algunos hinchas del “mengao” hicieron un video donde lo tildan como “el peor zaguero de Flamengo de todos los tiempos”.

MIRA EL VIDEO ACÁ: