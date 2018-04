Beausejour y su salida de la U: "No tengo ningún problema en dar un paso al costado"

Jean Beausejour dio la cara por su descontrolada reacción en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, donde tras ser expulsado por darle un golpe a Claudio Baeza, tuvo un durísimo encontrón, con cabezazos y pechazos, con su compañero Mauricio Pinilla.

El lateral de los azules acudió a conferencia de prensa, tras el entrenamiento de este lunes en el CDA de La Cisterna, para referirse al episodio que no dejó a nadie indiferente en el reducto de Ñuñoa.

“Vi las imágenes y me avergüenzo, claramente no me gusta lo que vi. Le he expuesto a la dirigencia que revisemos mi contrato y si es necesario que se le ponga término a este porque de verdad quiero a este club y no tengo ningún problema en dar un paso al costado, a costo cero, si tengo que hacerlo”, confesó el seleccionado criollo.

“Claro que me duele todo lo que pasó. Yo amo este club. Si lo tengo que hacer lo voy a hacer porque amo a este club y si es necesario hacer eso (dejar la institución) lo voy a hacer”, añadió.

En cuanto al encontrón con el ariete, sostuvo: “Hablé en la mañana con Mauricio. Me dio su explicación y la acepté, yo le di la mía y la aceptó. Todo eso quedó atrás y ahora vamos para delante”.