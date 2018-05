ANFP dio a conocer las fechas de los partidos de la Copa Chile

El Campeonato Nacional tendrá un receso en junio por el Mundial de Rusia 2018, pero de igual forma habrá acción en el fútbol criollo con el inicio de la segunda fase de la Copa Chile.

Este viernes la ANFP dio a conocer las fechas y horas para los partidos de esta ronda, que arrancará el 8 de junio con el duelo entre Baarnechea y San Luis.

Además, en esta etapa se integrarán los equipos de Primera División, donde Colo Colo visitará a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán el sábado 11 de junio, a las 15 horas.

En tanto, al día siguiente Deportes La Serena recibirá a Universidad de Chile en igual horario en La Portada y a las 17:00 Cobreloa se medirá con Universidad Católica.

Esta es la programación de la segunda fase de la Copa Chile:

VIERNES 8 DE JUNIO

19:00 horas, Barnechea vs. San Luis, estadio Municipal de Barnechea.

SÁBADO 9 DE JUNIO

12:30 horas, Rangers vs. Huachipato, estadio Fiscal de Talca.

15:00 horas, Ñublense vs. Colo Colo, estadio Nelson Oyarzún.

17:30 horas, Santiago Wanderers vs. Palestino, estadio Elías Figueroa.

18:00 horas, Puerto Montt vs. U. de Concepción, estadio Chinquihue.

DOMINGO 10 DE JUNIO

12:30 horas, Valdivia vs. Deportes Temuco, estadio El Parque.

12:30 horas, Independiente de Cauquenes vs. Curicó Unido, estadio Miguel Alarcón.

12:30 horas, Magallanes vs. Unión La Calera, estadio Municipal de San Bernardo.

15:30 horas, General Velásquez vs. Unión Española, estadio Municipal Augusto Rodríguez.

15:30 horas, Deportes La Serena vs. U. de Chile, estadio La Portada.

15:30 horas, Cobresal vs. Everton, estadio El Cobre.

16:00 horas, Copiapó vs. Deportes Antofagasta, estadio Luis Valenzuela.

17:00 horas, San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique, estadio Carlos Dittborn.

17:30 horas, Cobreloa vs. U. Católica, estadio Zorros del Desierto.

MARTES 12 DE JUNIO

18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

DOMINGO 17 DE JUNIO

15:30 horas, Colchagua vs. O’Higgins, estadio Jorge Silva de San Fernando.