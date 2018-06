Manuel Astorga destroza a Marcelo Espina: "No creo que tenga las competencias"

Marcelo Espina será presentado oficialmente como nuevo director deportivo de Colo Colo este miércoles en una videoconferencia en el estadio Monumental. Sin embargo, la designación del ex volante y campeón con el Cacique no dejó a todos contento, pues Manuel Astorga, otrora preparador físico de los albos en la era de Ricardo Dabrowski en 2004, criticó al “Calamar”.

“Estábamos en la primera semana de trabajo de la pretemporada y nos llega el rumor de que Dabrowski iba a ser despedido. Hubo una reunión en una habitación. Justo en ese momento, me entra el llamado de Patricio Jamarne (síndico de quiebras del conjunto popular en esa época) comunicándome la salida de Ricardo”, reconoció a La Tercera.

“También me pidió que me quedara. Me dijo que tenía un técnico listo. Yo le dije que conmigo se había equivocado, que jamas trabajaría con Espina. Es una señal inequívoca. Las cosas no se cocinan en 24 horas”, añadió.

En esa misa línea, agregó: “Como técnico, (Espina) llegó a Colo Colo por la ventana, no como corresponde. No existen dobles lecturas”, añadió el profesional.

Además, Astorga sostuvo: “No creo que tenga las competencias para ejercerlo. Como técnico, terminó siendo un desastre”, aunque sostuvo que “ojalá que le vaya bien. Por Colo Colo, por Tapia, por los jugadores, pero tengo mis dudas porque como técnico no funcionó. La verdad no tiene versiones. Es dura y fría. Pero no le estoy deseando mal. Espero que, de verdad, de vaya bien”.