Andrés Vilches: “No quiero volver a Colo Colo porque sería alternar igual que acá”

Andrés Vilches no lo está pasando bien en la Universidad Católica durante el segundo semestre, borrado completamente de las convocatorias del técnico Beñat San José, el delantero ve como se termina la temporada y su contrato con los cruzados.

“Este semestre ha sido complicado porque no he sido considerado. El fútbol es así pero no me voy a echar a morir, seguiré trabajado, soy un profesional y me tengo que entregar a la U. Católica porque es el club al cual pertenezco hasta fin de año” dijo a Deportes en Agricultura.

El delantero asume su realidad, independiente de tener la secreta esperanza de retornar a las citaciones del equipo de la franja. “Uno tiene que mantener la calma cuando juega y cuando no. El fútbol es muy cambiante, en lo personal estoy muy tranquilo esperando volver a tener una oportunidad. Si no es así, seguiré entrenando, entendiendo que las críticas siempre van a estar para bien o para mal”.

Andrés Vilches se mostró reacio respecto a la opción de volver a Colo Colo una vez terminado el campeonato pues el pretende ir a un equipo donde pueda jugar. “Es difícil responder porque estoy muy complicado. Cuando uno juega todo es distinto, tienes confianza y ambiciones. No quiero volver a Colo Colo porque sería alternar igual que acá, tengo que ver a fin de año qué pasará” finalizó.