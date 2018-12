Pelé ofrece ayuda a Jorge Sampaoli en Brasil

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, le dio la bienvenida este martes al exentrenador de la selección chilena Jorge Sampaoli como entrenador del Santos y le deseó “mucho éxito” al frente del club brasileño con el que jugó durante casi toda su carrera.

“Bienvenido al Santos, Jorge. Espero que tengas mucho éxito en nuestro maravilloso club. Si puedo ayudar, avísame. ¡Buena suerte!”, tuiteó en inglés y portugués el tricampeón del mundo, de 78 años, al tiempo que Sampaoli era presentado en una rueda de prensa en Sao Paulo.

“Éste es el desafío más importante de mi carrera”, dijo Sampaoli en su presentación oficial

Welcome to Santos, Jorge. I want you to bring great success to our wonderful club. If I can help along the way, let me know. Good luck! // Bem-vindo ao Santos, Jorge. Eu espero que você tenha muito sucesso no nosso maravilhoso clube. Se eu puder ajudar, é só avisar. Boa sorte! https://t.co/gjPtRDeJ8g

— Pelé (@Pele) 18 de diciembre de 2018