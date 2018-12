Arturo Vidal: “En Barcelona ningún jugador se puede sentir titular”

Arturo Vidal pasa por un buen momento en el Barcelona de España, el volante nacional ha sumado más partidos con la camiseta de los catalanes y está recibiendo el afecto de los simpatizantes del equipo blaugrana.

Ingresando desde el banco de suplentes o incluso siendo titular, Vidal parece haber retomado su nivel de juego que le hizo llegar a una de las instituciones más poderosas del mundo.

“Me tiene muy contento el cómo entré al grupo, la calidad de jugadores que hay, la alegría y el cariño de familia que existe. Estoy disfrutando al máximo cada vez que ingreso a la cancha o cada vez que entreno con mis compañeros”, dijo el chileno a la Radio RAC.

Asumió también que “la titularidad se gana entrenamiento tras entrenamiento, cada vez que te toca jugar hay que hacerlo de la mejor forma y acá ningún jugador se puede sentir titular. Sólo el que está mejor ingresará dentro de los once”.

El técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, ha utilizado al “King” en distintas zonas de la cancha, buscando siempre sacar el mejor rendimiento del seleccionado chileno. Vidal, demostrando estar mucho más centrado que hace unos meses, acata sin problemas cada determinación del estratega.

“En el medio es donde me me siento mucho más cómodo. He jugado en las tres ubicaciones, trato de dar el máximo para cumplir al entrenador todo lo que quiere. Hago todas las funciones: Quitar balones, atacar, defender, explotar al máximo mis condiciones, por eso existe gente que se confunde respecto a lo que desarrollo en el campo de juego”.

Uno de los principales objetivos que tendrá Barcelona durante el año 2019 será la Copa de Campeones de Europa, donde Barcelona deberá enfrentar en la fase de octavos de final al Olimpique de Lyon.

“Ganar la Champions es la máxima sensación que podría tener el grupo”. ¿Es una obsesión? “Sí, estos últimos años el equipo no ha estado peleando la copa, por lo que ahora nos hemos propuesto ir con todo para obtenerla”.

Barcelona oficializó en las últimas horas la contratación del colombiano Jeison Murillo. El cafetalero fue cedido hasta fin de temporada por el Valencia a cambio del pago de dos millones de euros.