Vilches y su salida: “Al terminar el torneo me dijeron que estaba en evaluación, no que la decisión estaba tomada. Si es así, me mintieron”

Si bien fue titular en gran parte del segundo semestre de 2018, Christian Vilches no continuará en la U el próximo año. El defensa fue notificado hace poco de la decisión tomada por Azul Azul en conjunto con el cuerpo técnico.

Sin embargo, Ronald Fuentes, ex Gerente Deportivo de los azules, en conversación con Deportes en Agricultura, sostuvo que la decisión de que Vilches no siguiera estaba tomada desde el fin de temporada. El exfutbolista agregó que la idea siempre fue que el cupo del Quili lo tomara Nicolás Ramírez, promisorio jugador que estaba a préstamo en Temuco.

El zaguero, no obstante, también en diálogo con Radio Agricultura, dio su versión al respecto. “Si fue así me mintieron, porque a mí me dijeron que estaba en evaluación, no que la decisión estaba tomada. El entrenador me dijo que quería que yo continuara, pero que en el club estaba la idea de bajar el promedio de edad y que había que esperar a que llegara el presidente (Carlos Heller) para ver qué pasaba conmigo”, afirmó Vilches.

Por ahora, el defensa central no tiene ofertas para el próximo semestre. Mientras que la U cuenta con Nicolás Ramírez, Sergio Vittor, quien viaja en las próximas horas a cerrar su llegada, Diego Carrasco y Rodrigo Echeverría como zagueros centrales.

La posible llegada de Carlos Quintana, en tanto, se definirá en los próximos días. El argentino se presentó hoy a entrenar en Talleres y tendrá una conversación con su entrenador, Juan Pablo Vojvoda, para dilucidar su futuro.