Beñat San José: "Me da pena dejar la UC, tuve mil dudas"

Han pasado tres semanas desde que Beñat San José sorprendió al renunciar a la banca de Universidad Católica, cuadro con el que obtuvo el título del Campeonato Nacional 2018, y que a los pocos días arribó al Al Nasr de Emiratos Árabes Unidos. Pero el técnico español no olvida su paso por el elenco cruzado.

En diálogo con el diario vasco Noticias de Gipuzkoa, el estratego hispano comentó que no fue fácil el dejar al conjunto precordillerano.

“Sí, sí, me da pena y he tenido mil dudas. Además de lo profesional, personalmente es un club, desde el presidente (Juan Tagle), con muy buen trato humano, y eso lo ha hecho aún más difícil. Fue duro tener que tomar esa decisión, porque quería jugar la Libertadores, no solo eso, sino hacer un buen equipo y competir la Libertadores”, reconoció el DT.

Además, agregó: “Y tenía esa ilusión de repetir título en Chile. Claro que me lo pensé, pero tenía que tomar una decisión con la convicción de que hay que saber cuándo termina una etapa (…). La profesión de entrenador es muy delicada y hay que tomar bien las decisiones”.

Pero no sólo se refirió a su paso por la UC, el exadiestrador de Deportes Antofagasta también admitió que quiso llegar al fútbol chileno al encontrarse con Marcelo Bielsa mientras él era parte de las divisiones inferiores del Athletic de Bilbao.

“Quedé maravillado con Bielsa en el Athletic, sin ser el Barça o el Madrid jugaba increíble. Me interesé por lo que hacía en Chile y también estaba en su momento (Jorge) Sampaoli con la selección. Además, me atraían jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Claudio Bravo…”, contó.

“Solo vi algún entrenamiento en Lezama (Bilbao) porque abría las puertas. Pero no he podido estar con él. Lo intenté, pero no pude. Nunca se sabe, quizás algún día. Es uno de los mejores de la historia del fútbol”, agregó.

