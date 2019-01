Colo Colo enfrentará a la “UC” en Torneo de Verano que se disputará en Viña del Mar

Desde el 20 de enero y 2 de febrero, Colo Colo, Unión Española, Universidad Católica y Everton de Viña del Mar disputarán un torneo de verano organizado por la cadena internacional Fox Sport, que se realizará en el Estadio Sausalito.

Uno de los encuentros más llamativos de este certamen veraniego será el que enfrentarán “albos” y “cruzados”, esto porque el nuevo DT del cuadro de Macul, Mario Salas, se medirá al equipo con el que fue bicampeón del Torneo Nacional de Fútbol.

Todo comenzará el domingo 20 de enero a las 19.05 horas, con el encuentro de Everton ante la “UC”; luego el miércoles 23 de enero se medirá Colo Colo ante Unión Española.

Este es el fixture del torneo:

-Everton vs Universidad Catolica – domingo 20 enero a las 19:05 horas.

-Colo Colo vs Unión Española – miércoles 23 enero a las 19:05 horas.

-Colo Colo vs Universidad Catolica – sábado 26 enero a las 12:05 horas.

-Everton vs Unión Española – domingo 27 enero a las 19:05 horas.

-Universidad Católica vs Unión Española – martes 29 enero a las 19:05 horas.

-Everton vs Colo Colo – miércoles 30 enero, horario por confirmar.

Final: sábado 2 de febrero