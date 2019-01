El ácido mensaje de Gary Lineker tras ver a Alexis Sánchez

Uno de los focos de atención del partido que protagonizó el Manchester Unitedante el Newcastle por la Premier League (2-0) fue el regreso de Alexis Sánchez, quien luego de superar una lesión, sumó minutos en el equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer.

A partir de esto, el histórico delantero inglés Gary Lineker, se manifestó en redes sociales con un irónico mensaje:

Who would ever have thought? Sanchez can still play.

— Gary Lineker (@GaryLineker) January 2, 2019