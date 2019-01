Jugadora del Tottenham de Inglaterra acusa de racismo a una rival

La jugadora del Tottenham femenino Renee Hector denunció este domingo en Twitter que una rival le hizo “ruidos de mono” durante un encuentro de la segunda división del fútbol femenino inglés disputado este domingo.

Hector, que no dio el nombre de la supuesta agresora, tuiteó: “¡Qué vergüenza que el racismo siga creciendo en el fútbol. Hoy recibí ruidos de mono de una jugadora rival”.

“La única reacción fue dejar hablar al fútbol y eso hicimos en este gran comienzo de año”, añadió Hector en un intento de que el incidente no dejara en un segundo plano la victoria de su equipo.

El incidente ocurrió en la victoria del Tottenham por 2-1 en su visita al Sheffield United, correspondiente a la segunda categoría del fútbol femenino inglés.

Such a shame that racism seems to be rising up again in football – I received some monkey noises today from an opposition player. The only reaction was to let the football do the talking and that we did 💙🤩 great start to the year! @ThlfcOfficial #COYSL #SHEvTOT #KickItOut

— Renée Hector (@renazzza) 6 de enero de 2019