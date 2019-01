Gaete rompe su silencio y habla sobre su relación con Jorge Valdivia

Hasta que Juan Carlos Gaete rompió el silencio por la polémica que ha protagonizado en este inicio de 2019, donde se devolvió de la pretemporada de Colo Colo en Argentina y que se ha especulado que quiere partir del Cacique por supuestas burlas de sus compañeros encabezadas por Jorge Valdivia.

A través de sus redes sociales, el nuevo refuerzo albo descartó tener problemas con el “Mago” o con otros jugadores del elenco de Macul y agradeció el apoyo recibido en el equipo popular.

“Aclaro que nunca Jorge Valdivia ni ningún compañero en ningún momento me trataron mal, todos me recibieron muy bien. Muchas gracias a todos por el apoyo y la preocupación”, es el mensaje del ex Cobresal.

“Agradezco a Colo Colo por darme permiso para solucionar mi problema personal, en especial al cuerpo técnico y a mis compañeros”, añadió.

Eso sí, todavía se desconoce si el atacante continuará en el Cacique o si partirá a otro club, entre ellos Cobresal, elenco con el que logró el ascenso a Primera División.

ATON