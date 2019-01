Todo un caballero: Bielsa asume que envió un espía a la práctica del Derby Country de Frank Lampard

El técnico argentino Marcelo Bielsa, asumió su responsabilidad en el polémico caso sobre un espía que asistió a los entrenamientos del Derby Contry, cuadro que será rival del Leeds United del rosarino.

En conversación con la cadena inglesa Sky Sport, el trasandino señaló que “soy el único responsable en lo que ocurrió con el caso del espía, porque no pedí permiso al club para enviar a esta persona”.

Además, señaló que “no importa si lo que hice es legal o ilegal. Para mí es suficiente que Frank Lampard, entregador del Derby Country, se sintiera molesto y que no era lo correcto”.

También aseguró que no es la primera vez que realiza esta práctica. “Sin justificarme, esto lo he realizado desde las eliminatorias sudamericanas para los Mundiales con Argentina en 2002 y con Chile”.

Cabe señalar que el espía de Bielsa fue arrestado por la misma Policía del Derbyshire al ser advertido por el equipo respecto a esta situación.