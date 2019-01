Integrantes de la Garra Blanca fueron a la casa de Juan Carlos Gaete: le pidieron seguir en Colo Colo

Nadie sabe qué pasará con Juan Carlos Gaete. El puntero fichado por Colo Colo, por problemas personales aún no esclarecidos, no quiere seguir en el club. El deseo de Mario Salas por tenerlo en su plantilla no le basta. La polémica ha crecido como la espuma y cada día aparece una nueva teoría para explicar su caso. En medio de ese barullo, un grupo de la Garra Blanca fue la noche del viernes hasta la casa del jugador en La Pintana para pedirle que siga en el Cacique.

Con banderas, bengalas y cánticos hicieron que el ex Cobresal saliera de su vivienda. El futbolista habló con algunos barristas, les agradeció y se tomó fotos.

Al final de un video subido a twitter, se le ve saltando y entonando cánticos con los hinchas. Unas horas antes le había dado like a un publicación del periodista Rodrigo Sepúlveda, en la que pedía que lo liberaran del elenco albo.

ATON Chile/F.S.