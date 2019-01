La selección chilena tiene una sensible baja a dos días del debut en el Sudamericano Sub 20

El Sudamericano Sub 20 que se disputará desde este jueves en suelo nacional todavía no comienza y la Selección chilena ya sufre. Es que a dos días de su debut en la competencia, “La Roja” tiene una sensible baja.

Se trata del delantero Nicolás Guerra, quien milita en Universidad de Chile, quien sufrió un desgarro miofascial en el isquiotibial derecho y se perderá el certamen.

La propia ANFP confirmó la lamentable noticia a través de un comunicado. “Los tiempos de recuperación de la lesión imposibilitan la participación del atacante en los próximos compromisos de La Roja en el Sudamericano Sub 20 – Chile 2019“, publicó el organismo de Quilín en su sitio web oficial.

Además, el ente rector del balompié criollo confirmó que ante la baja del ariete de los azules, el técnico Héctor Robles decidió convocar a Diego Valencia, de Universidad Católica.

Chile se estrenará este jueves en el Sudamericano Sub 20, cuando a las 19:30 horas se mida con Bolivia en el estadio El Teniente de Rancagua, por el Grupo B.