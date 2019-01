Marcelo Bielsa se defiende tras caso espionaje: “No puedo decir que es correcto, pero no trate de tener una injusta ventaja deportiva”

El entrenador argentino Marcelo Bielsa está teniendo un difícil momento en Inglaterra, esto porque asumió la responsabilidad del espionaje que realizó un funcionario del Leeds United al Derby Country, quien fue sorprendido y detenido.

Tras la problemática, el rosarino salió a justificar las prácticas que llevado a cabo durante mucho tiempo. “No puedo decir si es correcto, pero no tuve malas intenciones ni traté de tener una injusta ventaja deportiva”.

“Cuando observas a un oponente, buscas información específica. Quieres saber cuál será la alineación inicial, su sistema táctico y las decisiones en la pelota parada. No trato de justificar mi comportamiento, pero esa información no te la permite el día previo preparar un partido”, señaló.

💬 | Marcelo now walks the press through video analysis of an opponent’s offensive actions, explaining how it totals 40 minutes, which is then broken down into 8 minute clips for the players pic.twitter.com/juLwE0NEGo

— Leeds United (@LUFC) 16 de enero de 2019