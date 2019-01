Universidad Católica desmiente la fuga de uno de sus jugadores a Alianza Lima

Sorpresa generó el rumor que vino desde Perú que afirmaba que Diego Buonanotte tenía todo acordado con Alianza Lima para partir, faltando solo las conversaciones con Universidad Católica para cerrar todo.

Sin embargo, desde la UC salieron a desmentir categóricamente dicha información, y aseguraron que todo es un invento.

Junto con lo anterior, desde Cruzados sostuvieron que el ex River Plate está cómodo en el club, pese a que no ha renovado su contrato, que finaliza a mitad de este año y que aún no se define su continuidad cuando finalice su vínculo con los de la precordillera.

Recordar que en la semana, el nuevo DT de los de la franja, Gustavo Quinteros, alabó las capacidades del volante, por lo que ya se perfila como titular en el esquema del estratego de los ‘cruzados’, que mañana a las 19 horas jugarán contra Everton por la Torneo de Verano de Viña del Mar.

ATON Chile