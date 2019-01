Nicolás Díaz trata de "muerto de hambre" a rival venezolano en pleno partido Sub 20

Chile volvió a desilusionar en el Sudamericano Sub 20 y cayó ante Venezuela. Sin embargo, el mal juego y el fantasma de una temprana eliminación no son los únicos problemas que tiene la Roja. En el minuto 70’ del encuentro se produjo un áspero cruce entre Nicolás Díaz y el llanero Pablo Bonilla. El chileno le dijo “muerto de hambre”.

El Canal del Fútbol informó, horas después del partido, que la Federación Venezolana estudia interponer una denuncia en la Conmebol contra el defensor de Palestino. “Las imágenes son bastante claras”, afirmaron desde la delegación de la Vinotinto.

Tras conocerse la situación, el propio Díaz salió a pedir disculpas a través de su cuenta de Instagram. “Quiero decirles a todos que lo que dije en el partido no lo siento de verdad. Yo y mi familia tenemos muchos amigos venezolanos y respeto muchísimo a toda la gente que ha venido a Chile a trabajar y ganarse la vida buena forma. Si respondí como respondí, es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada y en la calentura del momento son cosas que pasan en la cancha”, contó el futbolista.

Poco después, escribió una carta pública que apareció en la página oficial de la ANFP. El zaguero destacó la histórica buena relación entre ambos países. Recordó cuando la nación petrolera recibió a los exiliados por la dictadura y volvió a destacar la masiva llegada de caribeños en los últimos años al país.

“’Las cosas que pasan en la cancha, se quedan en la cancha’ es un dicho que se utiliza de forma habitual en esta actividad, pero no justifica actitudes irresponsables y dichos tan hirientes como el que cometí. Soy un convencido de que el fútbol es mucho más que esto. Mi comportamiento como deportista profesional y persona pública tiene que ser siempre mucho más que esto”, se lee en el texto.

“Pido las más sinceras disculpas a Pablo Bonilla, al Profesor Rafael Dudamel y todo su equipo de trabajo, a la Federación Venezolana de Fútbol, al pueblo venezolano, a toda la comunidad venezolana que vive en Chile y, por supuesto, a todo aquel que se sintió ofendido por mis dichos”, agregó el seleccionado juvenil.

Sobre el final de la carta, aseguró que intentará pedir perdón en persona a los afectados cuando se vuelvan a topar en el Estadio El Teniente de Rancagua.

