ANFP endureció el castigo a los clubes que no respeten el fair play financiero

En el primer Consejo de Presidentes desde Sebastián Moreno asumiese el mando de la ANFP pasaron varias cosas. En la reunión se designó a tres representantes de los clubes para una mesa de trabajo con el Servicio de Impuestos Internos, se aprobó la incorporación de Santa Cruz a la Primera B y se informó de los pagos de Barnechea, que debía su cuota de incorporación por el ascenso de 2017.

Sin embargo, eso no fue todo. Se aprobó un punto que estaba pendiente: el que reglamenta y sanciona el límite de gastos de los equipos.

Según informó El Mercurio, la nueva directiva propuso endurecer las sanciones a los clubes que gasten más del 70% de sus ingresos en el plantel. Antes, las instituciones que no respetaban el “fair play financiero” pagaban una multa equivalente a su exceso que era repartida entre los demás equipos en partes igual. Desde ahora será a la “europea”: los que no cumplan no podrán fichar en el siguiente mercado de pases.

El período de cálculo para los gastos se extendió. Era anual y pasará a hacerse cada tres años. La que fiscalizará será la Unidad de Control Financiero del ente rector del fútbol nacional. Tendrá 30 días hábiles, a contar del 30 de abril de cada trienio, para elevar denuncias ante el Tribunal de Disciplina. Si el desembolso supera lo establecido, se podrá subsanar el exceso hasta con un 25% del total de aportes de capital en el mismo.

El gasto contempla sueldos y otros beneficios para futbolistas y técnicos del primer equipo, pago por préstamos de futbolistas, las comisiones de los agentes, amortización de derechos de jugadores y pagos por derechos de imagen.

