Bryan Cortés: "Fue una posibilidad real irme a préstamo"

Tras hacerse dueño del arco de Deportes Iquique y regalar actuaciones de antología, el joven Brayan Cortés sintió que era el momento de dar el salto en su carrera. Desembarcó en Colo Colo para pelearle el puesto a Agustín Orión. Nada salió como esperaba. La experiencia del argentino pesó más para Pablo Guede y Héctor Tapia. Solo jugó tres partidos oficiales, el último de ellos el nuevo de junio por Copa Chile ante Ñublense. Pensó en irse a préstamo para esta temporada.

“Fue una posibilidad que se habló cuando terminó el campeonato pasado porque no estaba jugando todo lo que yo esperaba. Uno ha pensado mucho y había varias opciones, pero ahora estoy enfocado acá y solo pienso en ganarme el puesto en Colo Colo”, dijo el portero de 23 años en entrevista con La Tercera.

La llegada de Mario Salas a la banca alba tuvo mucho que ver en que se quedase. El entrenador ya lo dirigió en la Selección Sub 20 del 2013. “Todos sabemos que es un buen técnico que está a la altura de Colo Colo. Sabemos lo que quiere de nosotros y hay que adaptarse lo más rápido posible. Los amistosos sirven para corregir los errores e ir agarrando la idea del entrenador”, expresó el iquiqueño.

En el club ven a Cortés como el arquero del futuro y el “Comandante” le va a dar más rodaje, pero no tiene la titularidad garantizada. El gallito con Orión seguirá. “Uno siempre está con la disposición de tener minutos con continuidad y mi idea es consagrarme en el arco de Colo Colo. Siempre he dicho que está la lucha ahí y me siento capacitado para ser titular”, declaró.

El arquero vivió una situación paradojal el año pasado. Si bien estaba desterrado a la banca de suplentes en el Cacique, fue considerado por Reinaldo Rueda en la selección. Jugó ante México en Quéretaro y en Temuco ante Honduras. La presión no lo devoró. En un año de Copa América, apunta a la Roja.

“Uno piensa obviamente en la Selección y a cualquier jugador le gustaría representar a su país. Es un orgullo, dejaría la vida en cada partido. Así que ese es mi objetivo a corto plazo, estar en la Selección y ojalá mantenerme, que es lo que cuesta. Hay que aprovechar cada instancia tanto acá, en Colo Colo, como en la Selección. Sé que si logro una continuidad en el club lo otro va a estar más cerca”, comentó.

