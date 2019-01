Mauricio Pinilla y su vuelta al fútbol: “Quiero hablar en la cancha”

El delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla, ha causado una gran revolución en la Cuarta Región del País, donde disputará con el cuadro “Pirata” el Torneo de Primera División tras 11 años en la Primera B.

El atacante Bicampeón de América señaló que “me pone contento y tengo mucha responsabilidad de jugar acá. Tengo un peso importante en los hombros, pero me encantan estos desafíos y feliz de poder disfrutar este lindo camino y esta nueva aventura”.

Respecto a cómo se ha preparado en los meses en donde no jugó. “Pinigol dijo que “lo he hecho bien, con dietas especiales, trabajos específicos, me he mantenido en una excelente forma física. Ahora me falta lo que es la cancha jugando solamente se puede mejorar eso y es lo que pretendo hacer antes que empiece el campeonato”.

También tuvo palabras para lo que vivió con el club de sus amores la “U”, con quien llegó hasta tribunales por despido injustificado. “Estoy tranquilo, ya nos referimos a todos los temas extra futbolísticos y ahora quiero hablar en la cancha que es donde más me gusta hacerlo”.