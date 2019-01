Presidente de Deportes Antofagasta y la opción de Bello a Colo Colo: "Llamé a Marcelo Espina y me dijo que no hay interés”

El mercado de pases se sigue moviendo; rumores, posibles fichajes y especulaciones se viven todos los días. Bajo ese panorama, el presidente de Deportes Antofagasta salió a callar los rumores que vinculaban al mediocampista venezolano, Eduard Bello, con Colo Colo.

“No hay nada de Colo Colo. Llamé personalmente a Marcelo Espina porque tengo una buena relación y me dijo que no hay interés, no hay una oferta ni siquiera un llamado por el jugador”, comenzó diciendo en conversación exclusiva de Deportes en Agricultura.

Respecto a la opinión del jugador de partido, señaló que “hablé después de la salida y él no expresa ningún interés, cada vez se complica la salida del jugador, porque tenemos Copa Sudamericana el 13 y ya estamos muy cerca”.

“Sabemos el nivel que tiene y que no lo podemos retener mucho tiempo. Tiene contrato por cuatro años, por lo que ahora lo queremos disfrutar”, cerró.