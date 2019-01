Marcelo Espina y la posible llegada de Matías Fernández a Coquimbo Unido: “Les pago un asado si pasa”

El gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, conversó con la prensa en la presentación del nuevo refuerzo albo, el lateral Ronald de la Fuentes, donde aseguró que están tranquilos buscando los fichajes para el equipo de Macul.

Además, tuvo palabras para la posible llegada de Matías Fernández a Coquimbo Unido, donde respondió de una forma muy irónica.

“Entiendo que haya un poco de aceleración a la necesidad de información, pero Mario se ha manejado con mucha cautela a la elaboración de plantel y la observación para lo que él necesita y mañana seguirá evaluando”, expresó al ser preguntado por el tema refuerzos.

Respecto a si Mario Salas está acomplejado con la situación, Espina señaló que “no está apurado en elegir, por ende estamos haciendo las cosas bien, tratando de achicar el margen de error y equivocarnos lo menos posible”.

También aclaró las críticas que han hecho los hinchas por la lentitud de los fichajes y la especulación de la falta de dinero en el club. “Lo único que puedo decir es que Colo Colo no tiene problemas para incorporar en relación a lo económico, todo es producto de que estamos analizando y negociando con jugadores. El tema económico no tiene nada que ver con el porqué no contratamos.

Además, habló sobre el tema del momento: la posible llegada de Matías Fernández a Coquimbo Unido, donde señaló que “si llega a Coquimbo les pago un asado a todos”.