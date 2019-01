Pablo Parra y la Copa Libertadores: “Esperamos hacer un buen partido ante Melgar, la altura es una excusa"

Pablo Parra ha dejado buen sabor de boca en sus primeros partidos por la U. El domingo fue el mejor en la derrota ante Cobreloa, último apronte antes de que los azules empiecen a jugar por los puntos. El próximo cinco de febrero visitarán al Melgar en Arequipa por Copa Libertadores.

“En Calama hicimos un buen partido más allá del gol de ellos. La altura no nos afectó mucho, así que esperamos hacer un buen partido ante Melgar. La altura es una excusa, debemos ir por el triunfo”, dijo hoy el futbolista de 24 años.

“Ha sido una pretemporada muy intensa y estos partidos te sirven para mejorar los errores que estamos cometiendo. Sólo queda esperar la Copa Libertadores que para mí va a ser una vitrina”, añadió.

El ex loíno posee una cualidad extraña para el fútbol chileno: le gusta encarar. Es rápido y gambeteador. Jugando como extremo izquierdo desparrama a sus defensores.

“En ese puesto es donde más he jugado, donde más he rendido. Me siento muy cómodo ahí, donde puedo llegar al área para poder definir”, comentó.

Frank Kudelka se quejó durante el último semestre de que no tenía los jugadores para jugar el fútbol ofensivo que tanto le gusta. La dirigencia lo escuchó y ya le ha traído nueve refuerzos. Podrían llegar más en los próximos días. Parra sabe que la lucha por un lugar será brava.

“Entre más jugadores en el plantel haya habrá mayor competencia. Todos quieren ser titulares. Van a llegar refuerzos y la competencia será más dura, debo aprovechar la oportunidad que tengo de ser titular”, expresó.