Diego Buonanotte y su estadía en la UC: “Mi contrato es hasta junio, trato de enfocarme en lo que estoy haciendo”

El talentoso volante de Universidad Católica, Diego Buonanotte, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura donde aseguró que está esperando que es lo que va a suceder con su renovación con los “cruzados” y ya se fija metas para esta temporada 2019.

“Mi contrato es hasta junio. Trato de enfocarme en lo que voy a hacer, jugar y demostrar que puedo seguir dando lo mejor, después se verá”, comenzó diciendo.

“Me quedan pocos meses, pero ya llegará el momento de tomar decisiones, sino me vuelvo loco al pensar eso, porque no es fácil moverse, pensar en mi familia. Soy una persona que me gusta planificar”, agregó.

También tuvo palabras para los rumores que lo vinculaban a Alianza de Lima de Perú. “No puedo decir nada, porque me llaman todos los días de diferentes lados sobre mi situación, todos se los paso a mi representante para que él lo vea”.

Respecto a la lesión que sufrió en la antesala del Torneo de Verano que está disputando en Viña del Mar con Universidad Católica, declaró que “todavía no estoy al cien por ciento como me gustaría estar, pero bueno es lo lógico que uno se encuentre recuperándose de apoco y encontrándose con las situaciones que queremos tener”.

Otra los temas que tocó con Deportes en Agricultura, fue el proceso que ha tenido el equipo de “La Franja” con Gustavo Quinteros y los desafíos que se aproximan. “De apoco vamos agarrando el funcionamiento que quiere el entrenador y lo que quiere el equipo, estos partidos que estamos jugando los queremos ganar, estamos presionando muy arriba y ha dado resultados”.

“Ojalá podamos hacer una gran copa, tenemos jugadores con muchas experiencia y el entrenador también la tiene, creo que estamos preparándonos para hacer un buen certamen y sin dejar de lado el torneo local queremos lograr un buen campeonato en todos los frentes”, agregó.