Esteban Paredes: “Tenemos una deuda pendiente y vamos a pelear el campeonato para salir campeones”

El delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura donde aseguró que tiene una deuda pendiente con la hinchada de los albos y prometió que en su último año como futbolista profesional tratarán de salir campeones.

El capitán del equipo “Popular” comenzó hablando sobre el nuevo proceso de Mario Salas. “Hemos hecho una concentración muy dura, muchos objetivos tenemos hoy en día y que están a disposición. Estamos tranquilos porque vamos a llegar bien a la primera fecha del campeonato”.

Respecto al complicado inicio de temporada, donde han perdido dos partidos amistosos en el Torneo de Verano que se disputa en Viña del Mar, Paredes declaró que “no te voy a mentir, estamos un poco preocupados por el hecho de que el otro día con Católica nos pasó por arriba en algunos minutos”.

“Se paró mucho el partido y sí, estamos un poco conscientes de que nos falta demasiado, de que es un proceso nuevo, que nos tenemos que adaptar a lo que pide Mario, que es la intensidad, jugar por las bandas, tratar de recuperar el balón en el campo rival”, agregó.

También tuvo palabras para lo que será su último año en el profesionalismo y el récord que quiere batir. “Físicamente estoy muy bien, me siento mejor que el año pasado, hemos hablado con el cuerpo técnico, también he tenido una baja de peso importante, me estoy preparando de buena manera para lo que requiere Colo Colo”.

“No tengo nada visto de lo que haré si llego a romper la marca, quiero que llegue luego, no sé si lloraré o que haré, es un momento súper lindo”, agregando que “Chamaco es un ídolo del club, además es volante y eso es un doble mérito”.

Además, habló de los equipos que pueden ser fuertes este campeonato. “Hoy pasa que un equipo puede reforzarse con 15 jugadores, cambiar el esquema completo y eso no te da para ser protagonista en el campeonato, va de la mano de cómo se plantea un partido”.

“Por nuestro lado tenemos una deuda pendiente y nos propusimos pelear el campeonato y ganarlo”, cerró.